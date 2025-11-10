SANITAT
Clínic i SAAS impulsen un estudi pioner
Analitzarà si la dieta mediterrània redueix els efectes secundaris en pacients oncològiques
Un projecte pioner analitzarà si la dieta mediterrània pot alleujar els efectes secundaris de la quimioteràpia en dones amb càncer de mama. L’estudi, impulsat pel SAAS amb el suport de l’Hospital Clínic de Barcelona, es posarà en marxa a principis de l’any vinent i ha estat possible, en gran part, gràcies als 8.477 euros recaptats a la darrera edició de la Cursa de la Dona organitzada per l’Associació de Dones d’Andorra (ADA). “Sense aquest finançament, potser no ens hauríem plantejat fer un estudi”, admet la doctora Cristina Royo, responsable del projecte, que actualment es troba en fase d’avaluació pel Comitè d’Ètica d’Investigació.
El projecte, anomenat MeDiBREAST, és fruit de la col·laboració entre la Unitat d’Oncologia i la Unitat de Dietètica i Nutrició del SAAS, i compta amb la implicació del Clínic per dur a terme les anàlisis de microbiota i metabolòmica més avançades. L’objectiu és comprovar si una alimentació estrictament mediterrània pot modificar la microbiota intestinal i reduir així la toxicitat dels tractaments oncològics. “Sabem que la microbiota influeix en la resposta a la quimioteràpia, però no s’ha explorat prou si també pot condicionar els efectes secundaris. Aquesta és la novetat”, explica la doctora.
La mostra de l’estudi estarà formada per 25 dones adultes amb càncer de mama que hagin de seguir un tractament sistèmic. Durant la visita amb l’oncòleg, les pacients rebran la proposta i, si l’accepten, signaran el consentiment informat abans de començar el tractament. Abans de la primera sessió de quimioteràpia es recollirà una mostra de femta per analitzar la microbiota i, a partir d’aquí, cada pacient rebrà l’acompanyament personalitzat d’una dietista per seguir, durant sis mesos, una dieta mediterrània adaptada i estricta. Com que l’inici del seguiment serà esglaonat, l’estudi s’allargarà un any. En finalitzar, es repetirà l’anàlisi i es compararan els resultats amb l’evolució clínica de cada pacient. “Fer estudis d’aquest tipus és molt costós, per això limitem la mostra a 25 persones, però ho farem amb el màxim rigor”, puntualitza Royo.
“Fer aquest tipus d’estudis és costós, per això hem limitat la mostra a 25 pacients”
L’estudi també pretén contribuir a una visió més integral de la salut oncològica. Sovint el tractament del càncer se centra únicament en la quimioteràpia o la cirurgia, però aspectes com l’alimentació o la microbiota poden tenir un paper determinant en la qualitat de vida de les pacients. Si es demostra que la dieta pot minimitzar els efectes secundaris, com ara nàusees, diarrees o inflamacions, les repercussions podrien ser rellevants en l’abordatge del càncer arreu.
Més enllà dels resultats individuals, la recerca podria tenir un impacte directe en la pràctica clínica. Si es confirma la hipòtesi, es podrien incorporar pautes dietètiques com a part dels protocols oncològics habituals. “Ja hem incorporat una nutricionista dins la unitat, però aquest estudi pot reforçar el paper de la dieta en el tractament del càncer. Potser caldrà ampliar hores o generar materials específics per a les pacients”, avança la doctora.
A més, la recerca es presenta com una oportunitat per impulsar la investigació biomèdica dins el país. “És molt positiu que es comenci a apostar per projectes locals. Sovint els diners van cap a grans fundacions, cosa que també és necessària, però cal agrair que, en aquest cas, el finançament de la Cursa hagi servit per tirar endavant una recerca feta aquí, per a la nostra població”, conclou Royo.