Diplomàcia
Andorra exposa a l'ONU la importància de la IA en el model turístic del país
El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres ha explicat a l'Assemblea General de l'Orgnaització que busca un turisme que "inspiri" i "connecti les persones"
El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha exposat a la 26a Assemblea General d’ONU Turisme, celebrada a Riad, a l'Aràbia Saudita, el paper clau que pot tenir la intel·ligència artificial en la gestió del turisme d’experiències, integrant factors com el clima o els fluxos de mobilitat, però garantint alhora el respecte pel medi natural i el desenvolupament sostenible.
Torres ha subratllat que Andorra avança cap a un model turístic basat en la innovació, la responsabilitat i la digitalització, com a eines per millorar la competitivitat i l’equilibri del sector. En la seva intervenció, ha reafirmat el compromís del país amb un model turístic “que inspiri i connecti les persones, generant valor per al territori i respectant els recursos naturals i la població local”.
Segons el ministre, la tecnologia ha d’estar “al servei de les persones, de la preservació del territori i de l’autenticitat de les experiències”. En aquest sentit, ha defensat que “la innovació no ha de substituir la humanitat, sinó potenciar-la, convertint cada viatge en una oportunitat”.
Durant l’assemblea, Andorra i l’Organització Mundial del Turisme van signar un acord per a la celebració del 13è Congrés Mundial del Turisme de Neu, Muntanya i Benestar, que tindrà lloc al país el març del 2026, sota el lema “El destí sota la influència digital”. L’esdeveniment reunirà experts internacionals per analitzar com aplicar la IA i la gestió de dades sense perdre la identitat dels destins turístics.
La delegació andorrana, encapçalada per Torres i la directora de Turisme i Comerç, Cristel Molné, va mantenir reunions bilaterals amb representants d’Espanya, Brasil, Colòmbia, Costa Rica i Eslovènia, amb l’objectiu d’enfortir la cooperació institucional i explorar nous projectes en innovació i sostenibilitat.
Finalment, Andorra també va participar a l’esdeveniment internacional “TOURISE”, organitzat pel Ministeri de Turisme saudita, centrat en la connexió entre tecnologia, experiència del visitant i sostenibilitat global.