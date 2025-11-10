Política exterior
Andorra celebra els 30 anys de relacions amb Corea del Sud amb un espectacle de dansa
Tindrà lloc demà al Centre de Congressos de la capital i serà gratuït
Amb motiu del 30è aniversari de les relacions diplomàtiques entre Andorra i la República de Corea, l’ambaixada coreana oferirà demà dimarts 11 de novembre l’espectacle de dansa contemporània Burnt Offering, de la prestigiosa companyia 99 Art Company. La representació tindrà lloc al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, a les 20.30 hores, amb entrada gratuïta i accés per ordre d’arribada.
L’obra, estrenada el 2019 i guardonada amb el Gran Premi i el Premi a l’Excel·lència dels Premis d’Arts de Seül 2023, és una creació de la reconeguda coreògrafa Jang Hyerim. Burnt Offering ret homenatge a la dansa folklòrica coreana Seungmu, una expressió ritual que combina espiritualitat, ritme i emoció, i que forma part del patrimoni cultural immaterial de Corea.
La peça destaca per la seva fusió entre tradició i contemporaneïtat, amb música en directe interpretada amb instruments tradicionals com el gayageum i el geomungo, acompanyada d’una posada en escena d’una gran intensitat visual i emocional.
L’espectacle és fruit de la col·laboració entre l’ambaixada de la República de Corea, el ministeri de Cultura, Esports i Turisme de Corea, la Korean Foundation for International Cultural Exchange (KOFICE) i el Govern d’Andorra, amb l’objectiu d’enfortir els vincles culturals entre ambdós països.