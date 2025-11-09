Successos
Xoc frontal entre dos vehicles a la N-260 a la Seu d’Urgell
Un cotxe amb matrícula andorrana i un altre amb matrícula espanyola han col·lidit
Un accident de trànsit ha tingut lloc aquesta tarda a la carretera N-260 a la Seu d’Urgell. Dos vehicles —un amb matrícula andorrana i un altre amb matrícula espanyola— han col·lidit frontalment, segons fonts testimonials,. Fins al lloc dels fets s’han desplaçat els serveis d’emergència, així com efectius dels Mossos d’Esquadra i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).