Xoc frontal entre dos vehicles a la N-260 a la Seu d’Urgell

Un cotxe amb matrícula andorrana i un altre amb matrícula espanyola han col·lidit

Accident a la N-260 a la Seu d'Urgell.

Accident a la N-260 a la Seu d'Urgell.

Redacció

Un accident de trànsit ha tingut lloc aquesta tarda a la carretera N-260 a la Seu d’Urgell. Dos vehicles —un amb matrícula andorrana i un altre amb matrícula espanyola— han col·lidit frontalment, segons fonts testimonials,. Fins al lloc dels fets s’han desplaçat els serveis d’emergència, així com efectius dels Mossos d’Esquadra i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

