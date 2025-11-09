ESTADÍSTICA
Nou rècord de valor en vendes immobiliàries del tercer trimestre
L’activitat supera els 340 milions d’euros tot i transmetre’s un 45% menys de superfície, amb l’habitatge com a gran motor
L’activitat immobiliària al Principat continua en plena efervescència. El valor total de les transaccions de béns immobles registrades durant el tercer trimestre de l’any va assolir els 342,4 milions d’euros, una xifra que suposa un increment del 28,4% respecte al mateix període de l’any anterior. Aquesta pujada es produeix malgrat un fet aparentment contradictori: es va transmetre un 45,8% menys de superfície que fa un any. Així, l’immobiliari andorrà consolida una dinàmica en què es compra menys terreny, però a un preu molt més elevat.
Menys superfície venuda però amb més operacions i preus més alts
Segons les dades publicades pel Departament d’Estadística, l’impuls en valor es deu sobretot a la venda de pisos, habitatges unifamiliars i edificis, que van representar el 73% de l’import total amb 249,8 milions d’euros. Aquest segment va experimentar un creixement de 104,4% respecte al mateix trimestre del 2024, més que duplicant el seu pes. Per contra, els terrenys i aparcaments van reduir el seu valor transaccionat en un -45%, passant de 169 milions a 92,6 milions.
L’interès inversor es concentra en pisos i edificis, deixant enrere parcel·les
El comportament del mercat posa de manifest una tendència ja detectada en trimestres anteriors: l’habitatge, especialment el de nova construcció o alt estànding, concentra cada cop més l’atenció dels inversors i acapara el gruix del mercat en valor. A més, aquest segment continua pressionant a l’alça els preus per metre quadrat.
Sorpresa
La dada sorprenent és que aquesta escalada de valor es produeix amb una forta caiguda de superfície venuda. En concret, durant el tercer trimestre es van transmetre 236.708 metres quadrats, davant els 436.721 del mateix període del 2024. És una reducció del 45,8%, atribuïble sobretot al descens de la categoria de terreny i aparcament, que cau un 69,5%. En l’acumulat anual, però, la superfície transmesa presenta un lleuger repunt de l’1,1%.
Aquesta disminució de superfície contrasta amb el dinamisme en el nombre d’operacions i posa de manifest un canvi de perfil en el tipus d’actius. Es venen més unitats, però més petites i més cares. En altres paraules, l’estructura del mercat es mou cap a l’alta densitat i la major rendibilitat per superfície.
Pel que fa al nombre de béns immobles transmesos, l’augment és contundent. Durant el trimestre es van registrar 1.762 béns transmesos, un +71,6% interanual, impulsat bàsicament pel segment residencial: pisos, unifamiliars i edificis van créixer un 104,8%. Els locals comercials i magatzems, en canvi, només van experimentar una pujada moderada del 5,3%. Aquest contrast reafirma la centralitat de l’habitatge en el mercat immobiliari actual.
Transaccions
En total, es van tancar 570 transaccions immobiliàries, un 63,8% més que fa un any. És la xifra trimestral més alta des de fa temps, i eleva fins a 2.208 el nombre d’operacions acumulades en els últims dotze mesos, una pujada del 45% respecte al període anterior.
Aquest creixement també es reflecteix en el nombre mitjà de béns venuts per operació, que va ser de 3,1 béns per transacció, un 4,8% més que el mateix trimestre del 2024.
El preu mitjà per metre quadrat també va continuar a l’alça. En el segment de pisos, habitatges unifamiliars i edificis, el preu mitjà es va situar en 4.373,5 euros el metre quadrat, un augment del 13% interanual. Si ens centrem només en els pisos, la mitjana va arribar als 4.439,6 euros, un +6,5% més que fa un any. Aquestes dades confirmen la pressió inflacionària del mercat, especialment en el segment més habitual de l’habitatge.
Sector residencial
Les dades estadístiques del trimestre mostren, en conjunt, un mercat immobiliari amb un alt ritme d’operacions i preus a l’alça, però amb una pèrdua clara de pes del sòl i dels aparcaments. La polarització del mercat continua: mentre el sector residencial creix en valor, volum i preu, les tipologies comercials i el sòl retrocedeixen, tant en superfície com en pes relatiu.
Aquesta tendència podria tenir implicacions en matèria d’urbanisme, fiscalitat i també de política d’habitatge, en un context on el debat sobre l’accés a l’habitatge assequible i la pressió del mercat sobre la població resident continua sent una preocupació central.