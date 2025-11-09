REPORTATGE
El final d’un model
Andorra Telecom preveu una nova caiguda dels ingressos per la itinerància de dades el 2026, que representaran només el 15% del negoci el 2028.
Durant anys, Andorra Telecom ha sostingut una part molt important del seu model de negoci sobre un element gairebé invisible per a l’usuari: el roaming in. La itinerància internacional, és a dir, els ingressos que rep l’operadora pública per donar cobertura als usuaris de xarxes estrangeres que es connecten a la infraestructura andorrana, ha estat un pilar econòmic clau, especialment en un país amb gran afluència turística com Andorra.
Aquest fonament, però, s’està desdibuixant. El projecte de pressupost per al 2026 confirma la tendència: els ingressos previstos per itinerància són de 15.309.873 euros, una reducció del 2,9% respecte als 15.768.669 previstos per al 2025. La pèrdua, de prop de 460.000 euros, pot semblar moderada, però s’inscriu dins un procés molt més profund. Si l’any 2016 el roaming arribava a representar el 50% de la xifra de negoci total de l’empresa, de cara al 2025 ja només suposarà el 20%, i en un horitzó de tres anys es preveu que aquest percentatge es redueixi fins al 15%.
Andorra Telecom busca alternatives davant el declivi del seu model històric
És un descens progressiu però constant, que reflecteix l’impacte de la normalització del mercat europeu de telecomunicacions, la irrupció de tarifes integrades sense sobrecost d’itinerància i una menor dependència dels clients internacionals d’aquest tipus de connexions. Aquesta tendència no ha estat un cop sobtat, sinó una erosió sostinguda que Andorra Telecom ha hagut d’afrontar sense perdre capacitat de resposta. I el resultat és que, tot i el deteriorament dels ingressos per roaming, la companyia ha mantingut uns resultats sòlids, amb una mitjana de 29 milions d’euros anuals de benefici durant l’última dècada.
Els ingressos per roaming continuen caient i perden pes estratègic
Aquest comportament revela la resiliència d’un model que ha sabut anticipar els canvis. Amb la consciència que el roaming tenia data de caducitat com a motor principal, l’empresa va començar a diversificar les fonts d’ingrés, apostant per noves línies de negoci. Avui, el pressupost ja mostra el pes creixent dels serveis digitals, l’impuls del 5G, el reforç de la fibra òptica i el posicionament en àrees com la ciberseguretat o el núvol. L’empresa també participa activament en la digitalització del país, tot col·laborant amb el Govern i altres institucions en projectes d’infraestructura tecnològica, serveis públics intel·ligents i transformació digital. Aquesta orientació no només té un component estratègic, sinó que s’ha convertit en un imperatiu per sostenir els ingressos en un entorn on el client final demanda serveis més complexos i menys lligats al consum bàsic de dades.
Malgrat aquesta reconversió, el pes del roaming no desapareixerà del tot. Amb més de 15 milions anuals, continuarà sent una font d’ingressos rellevant, però la seva funció estructural dins del model econòmic d’Andorra Telecom s’haurà reduït a una peça complementària. Aquesta nova realitat obliga a una gestió més ajustada i a una visió de futur que prioritzi la sostenibilitat i el valor afegit per damunt del volum. El repte per a Andorra Telecom no és menor. Amb una estructura pública i la responsabilitat de vertebrar digitalment el país, la companyia afronta una dècada en què la rendibilitat ha de provenir de la innovació i no de les inèrcies del passat. El model que havia funcionat gràcies a la geografia i al flux turístic evoluciona ara cap a un ecosistema més competitiu, on el valor es generarà a través de la capacitat de crear serveis nous, eficients i adaptats a un entorn cada cop més digitalitzat.