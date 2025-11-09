Cost de la vida
Un cambrer denuncia les dificultats per viure a Andorra amb un sou de 1.500 euros
El jove explica que paga 850 euros per una habitació compartida amb set persones més
Un jove cambrer ha explicat a través d’un vídeo publicat al compte de TikTok Talentmatch les dificultats econòmiques que afronta per viure a Andorra, malgrat tenir feina estable. “Guanyo al voltant de 1.500 euros al mes”, detalla el treballador, una xifra lleugerament superior al salari mínim, actualment situat en 1.447 euros mensuals. El principal obstacle, segons explica, és el cost de l’habitatge. El jove indica que paga 850 euros per una habitació i que comparteix pis amb set persones més, repartides entre quatre habitacions. Després d’abonar el lloguer, només li queden uns 650 euros per afrontar altres despeses essencials com l’alimentació o el transport.
El testimoni ha generat debat a les xarxes socials sobre el cost de la vida al Principat i les dificultats dels treballadors del sector serveis per accedir a un allotjament digne.