PASSOS PER A LA INCLUSIÓ
Sancions per afavorir l’accessibilitat
El projecte de llei inclou multes per evitar que empreses o particulars se saltin punts que afectin temes com la mobilitat
El projecte de llei d’accessibilitat incorpora sancions per a qui no el compleixi. El Govern ho va exposar dilluns durant la reunió del Consell Nacional de la Discapacitat (Conadis), que va servir per presentar el nou reglament de la comissió nacional de valoració (Conava). La llei inclourà per primer cop un règim sancionador per als casos d’incompliment i implicarà que les persones titulars d’un servei, local o instal·lació d’ús públic existents hauran d’elaborar un pla d’accessibilitat. Respecte a la Conava, tindrà una reformulació del sistema de valoració que donarà més pes a l’entorn i al risc d’exclusió social. Es tracta de dues de les novetats més destacades que el Govern va compartir amb les associacions i entitats del sector durant la trobada.
La nova normativa, que ha estat elaborada a partir d’un estudi encarregat a la Universitat de Barcelona, respon a les recomanacions del Conveni de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat i l’eliminació de totes les barreres en un termini molt curt. Es van exposar les bases del projecte de llei de garantia dels drets d’aquest col·lectiu, un text que pretén establir un marc legal ambiciós i transversal. Segons va explicar la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, inclou mecanismes de protecció, eines de promoció de la inclusió i una articulació més clara entre les diverses polítiques públiques que afecten el col·lectiu.
Respecte a la Conava, una de les línies centrals del nou reglament és el canvi de paradigma en el sistema de valoració: a partir d’ara es posarà l’èmfasi en les capacitats reals de la persona i no en el grau de menyscabament físic o mental, amb l’objectiu de construir un model més equitatiu i adaptat a les necessitats actuals.
A més d’aquest gir metodològic, el reglament també preveu l’ampliació de la tipologia de malalties i condicions que es poden reconèixer com a discapacitat. En concret, s’incorporen afectacions com ara el dolor crònic, la fibromiàlgia, les addiccions, el trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH), així com diverses malalties minoritàries. Aquestes patologies quedaven fins ara fora del sistema de valoració.
Una altra de les qüestions remarcables és que l’esborrany introdueix criteris socials que fins ara tenien un pes molt residual. Segons va destacar la ministra de Salut, Helena Mas, es posarà especial atenció a situacions de risc vinculades a l’entorn familiar, econòmic o residencial de la persona. Aquesta era una reivindicació històrica d’entitats com l’Adjara, que durant la reunió va expressar la satisfacció perquè, per primer cop, l’exclusió social passarà a tenir un pes específic dins del procés de valoració. El canvi representa un pas endavant per reconèixer les desigualtats estructurals que poden accentuar una discapacitat, més enllà de la condició clínica.
La llista d’espera per accedir a una valoració va generar debat
Durant la trobada, les entitats també van posar sobre la taula preocupacions més enllà del nou reglament. Una de les qüestions que van generar debat va ser la llista d’espera per accedir a una valoració. Des de l’Adjara es va alertar de l’existència de casos pendents que esperen ser atesos des de fa mesos i es va demanar més celeritat administrativa. En resposta, la ministra Mas va reconèixer la complexitat del procés i va assegurar que des del Govern s’estan posant mitjans per reduir els terminis d’espera. Tot i no donar dades concretes, va expressar el compromís d’agilitzar el calendari de valoracions, especialment en els casos de més vulnerabilitat.
El Govern vol adaptar la normativa a criteris internacionals
Finalment, es va posar sobre la taula la possibilitat que la targeta de persona amb discapacitat s’integri a la nova cartera digital del Govern, una eina que ha entrat recentment en funcionament i que permet portar documents oficials al telèfon mòbil. Aquesta opció encara està en fase d’estudi, però, segons va indicar la ministra, seria una mesura de simplificació administrativa i d’accessibilitat que podria beneficiar moltes persones. Les entitats van valorar positivament la proposta i van demanar que, si s’acaba implementant, sigui optativa i respectuosa amb les necessitats de privacitat de cada usuari.
Revisió
El reglament es troba en fase d’esborrany i ha de passar un procés de revisió conjunta amb les associacions. La ministra d’Afers Socials va remarcar que “el paper actiu de les entitats és essencial per acabar de polir un text que ha de ser útil i realista”. Així, les pròximes setmanes les entitats disposaran dels documents oficials per poder fer-hi aportacions concretes. L’objectiu és tancar el text definitiu abans de final d’any o, com a molt tard, a l’inici del 2026.
Des del punt de vista polític, el projecte compta amb el suport del cap de Govern, Xavier Espot, que va presidir la reunió del Conadis i va destacar “la voluntat de construir una societat més inclusiva, justa i cohesionada”. Espot va apuntar que la discapacitat no s’ha d’entendre només des d’una perspectiva mèdica o funcional, sinó també com una qüestió de drets humans, i que calen polítiques actives que garanteixin la igualtat real d’oportunitats.
La reunió, que va congregar representants de totes les associacions vinculades al món de la discapacitat, així com diversos alts càrrecs de l’administració, va ser valorada com a “positiva” per la majoria dels assistents. Tot i reconèixer que encara hi ha feina per fer, les entitats van agrair que el Govern obri canals de diàleg i mostri predisposició a escoltar les seves propostes. En aquest sentit, la participació activa de les associacions es perfila com una peça clau perquè el reglament sigui un pas efectiu cap a la transformació social.