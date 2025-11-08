ECONOMIA
S&P referma la qualificació d’Andorra en A-/A-2 a llarg i curt termini
L’agència Standar&Poor’s Global Ratings va confirmar la qualificació sobirana d’Andorra en A-/A-2, amb perspectiva estable, destacant la fortalesa fiscal del país i el creixement econòmic sostingut. Segons S&P, el Principat continuarà registrant superàvits pressupostaris i mantindrà el deute públic al voltant del 30% del PIB. L’economia va créixer un 3,4% el 2024 i es preveu un 2,2% el 2025, amb una taxa d’atur de només l’1,5%.
L’agència subratlla la solidesa del sector bancari, amb una morositat del 2,6%, i destaca el paper de la línia repo amb el BCE i de les reserves internacionals, que representen un 12,7% del PIB.
També valora positivament l’acord d’associació amb la Unió Europea, que podria millorar la competitivitat d’Andorra, així com la voluntat del Govern d’impulsar una reforma del sistema de pensions i mantenir una gestió prudent de la despesa pública.