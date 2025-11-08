IMMIGRACIÓ
Més de mig miler d’argentins abandonaran el país per l’Entry/Exit
350 treballadors tenien alguna mena de precontracte, però no complien la normativa europea
Més de mig miler d’argentins hauran abandonat el país abans que s’acabi la setmana. Aquest és el càlcul inicial que ha fet l’associació Argentinos en Andorra davant l’avançament de la implementació del sistema Entry/Exit i les noves exigències del Govern, per assegurar que tots els treballadors tinguin la documentació en regla per poder romandre a l’espai Schengen. Aquest nou sistema, que permet un control més exhaustiu de les entrades i sortides dels ciutadans de països tercers, ha fet que molts temporers habituals vegin impossible el retorn a Andorra per a la temporada d’hivern.
El president de l’associació, Marcelo Ponce, va explicar al Diari que, entre els casos que tenen registrats, hi ha diverses casuístiques. D’una banda, aquells que tenien un precontracte laboral però no complien els requisits establerts per la normativa europea; d’altra banda, els que, un cop arriben a Immigració, reben la notificació que necessiten documentació addicional que no poden aportar; també hi ha els que arriben al país desconeixent el canvi normatiu i decideixen marxar abans d’iniciar cap tràmit, conscients que no podran complir les noves exigències.
Segons va manifestar Ponce, la majoria de persones afectades són aquelles que comptaven amb algun tipus de promesa laboral, ja sigui un precontracte o una confirmació per part d’una empresa que treballarien al país. En total, calcula que aproximadament són 350 treballadors, tot i que adverteix que “podrien ser fins i tot més, ja que no és un tema que la gent acostumi a explicar obertament, sinó que ho manté en l’àmbit privat”.
Tot i la duresa de la situació, Ponce va voler remarcar que “en cap moment s’ha tractat malament les persones que han hagut de marxar”, i que, de fet, “el tracte que han rebut és molt millor del que s’ofereix en altres fronteres”. El representant de la comunitat argentina al Principat va subratllar que el més important és complir la llei i que en cap cas l’associació s’oposa a les expulsions, sinó que entén que són una conseqüència directa de la nova normativa europea i de l’aplicació més estricta dels controls migratoris, unes mesures que, segons ell, són necessàries per garantir un sistema més ordenat i transparent.
Argentinos en Andorra ha intensificat la seva tasca informativa. L’associació està utilitzant totes les seves plataformes per difondre informació sobre les noves directives europees per ajudar els ciutadans a entendre quina documentació necessiten per treballar legalment al país. A més, han posat a disposició de la gent telèfons i correus electrònics per tal que qualsevol persona que ho necessiti pugui rebre orientació sobre els tràmits i els requisits legals.
Contractació en origen
El teixit empresarial andorrà s’ha mostrat preocupat per com es podran cobrir les necessitats de mà d’obra amb la nova normativa europea. Davant d’aquesta situació, una de les alternatives en què treballa el Govern és la contractació en origen, amb l’objectiu d’assegurar que els nous treballadors arribin al país amb tota la documentació en regla i puguin incorporar-se al mercat laboral.
En aquest sentit, Marcelo Ponce va explicar que des d’Argentinos en Andorra estan col·laborant activament amb empresaris argentins per facilitar aquest procés i establir canals legals i segurs de contractació. Tot i així, va lamentar que aquesta sigui una mesura que l’associació ja havia proposat fa quatre anys, sense que s’hi donés seguiment en aquell moment. “No ho vam plantejar perquè fóssim més intel·ligents que ningú”, va afirmar, “sinó perquè coneixíem la situació des de dins i sabíem que seria una bona mesura per evitar problemes com els que veiem ara. Ho tenien a la mà, però no ens van fer cas”, va concloure.