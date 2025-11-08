PREOCUPACIÓ DELS PARES
L’habitatge complica que el María Moliner trobi docents
Un docent substitut ha deixat el centre pels preus de la vivenda
Els alumnes de segon de batxillerat del col·legi María Moliner estan des de dimecres sense professor de llengua i llatí, després que dimarts el substitut que ocupava la plaça decidís renunciar-hi a causa dels elevats preus de l’habitatge. El docent titular va iniciar la seva baixa a principi d’octubre i està previst que es reincorpori el 20 de novembre. Durant el primer mes, el centre va aconseguir un substitut, però aquest no va voler prolongar la seva estada per les dificultats per trobar allotjament en condicions assequibles.
Les mares i pares d’alumnes del María Moliner s’han mostrat preocupats per la situació, ja que es tracta de matèries essencials per preparar les proves d’accés a la universitat (EBAU). “Els nens s’estan jugant el futur per una situació que no és culpa seva”, va lamentar una mare del centre, que va afirmar que l’angoixa és compartida amb els alumnes.
Des de la conselleria d’Educació, van indicar que estan treballant per trobar una solució al més aviat possible, però van reconèixer que aquests processos poden trigar alguns dies, tot i que fins ara sempre han trobat substituts, van afegir. Mentrestant, van recordar que és responsabilitat del centre educatiu assegurar que els alumnes rebin l’atenció i el seguiment educatiu corresponent durant les hores en què no hi hagi professor i que així està passant.