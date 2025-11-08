ONG
Jordi Ribes s’incorporarà com a nou director general de la Creu Roja
Jordi Ribes ha estat nomenat nou director general de Creu Roja Andorrana. La seva incorporació, prevista per dilluns vinent, “reforça la capacitat operativa de l’entitat i la col·laboració amb institucions, comuns i teixit associatiu, amb l’objectiu de millorar la resposta i l’acompanyament a persones, famílies, joventut i gent gran”, tal com van indicar ahir des de l’ONG en un comunicat.
Aquest relleu, remarquen, s’emmarca “en la continuïtat del model de governança i transparència de la Creu Roja”, i en el compromís “permanent amb els set principis fonamentals” de l’ONG.