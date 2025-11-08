ONG

Jordi Ribes s’incorporarà com a nou director general de la Creu Roja

Jordi Ribes.

Jordi Ribes.

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Jordi Ribes ha estat nomenat nou director general de Creu Roja Andorrana. La seva incorporació, prevista per dilluns vinent, “reforça la capacitat operativa de l’entitat i la col·laboració amb institucions, comuns i teixit associatiu, amb l’objectiu de millorar la resposta i l’acompanyament a persones, famílies, joventut i gent gran”, tal com van indicar ahir des de l’ONG en un comunicat.

Aquest relleu, remarquen, s’emmarca “en la continuïtat del model de governança i transparència de la Creu Roja”, i en el compromís “permanent amb els set principis fonamentals” de l’ONG.

tracking