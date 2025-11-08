Successos
Ferida una dona de 77 anys en un atropellament a Encamp
L’accident ha tingut lloc aquest migdia al pont de les Riberaigües
Una dona de 77 anys resident al Principat ha resultat ferida aquest migdia en ser atropellada per un turisme amb matrícula andorrana al pont de les Riberaigües, a la parròquia d’Encamp. L’avís de l’accident s’ha rebut a les 12.32 hores, segons ha informat la policia. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels serveis d’emergència i de seguretat per atendre la víctima i gestionar el succés.