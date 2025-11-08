SUCCESSOS
La família del jove mort a Oliola vol presó sense fiança per al conductor
L’advocat ha interposat un recurs en què argumenta el risc de reiteració delictiva
La família del jove resident que va perdre la vida en un accident de trànsit a Oliola l’octubre passat va presentar un recurs als jutjats de Balaguer per reclamar la presó provisional sense fiança per al conductor investigat, que conduïa sota els efectes de l’alcohol i les drogues. La defensa va exposar que els fets podrien ser constitutius d’un delicte de conducció temerària, d’homicidi dolós, lesions greus i un altre de conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues.
A l’escrit, registrat el 21 d’octubre, la defensa de la família sol·licita al jutjat que decreti la “presó provisional sense fiança de l’investigat”. En cas que aquesta petició no sigui admesa, proposa una alternativa amb una fiança de 50.000 euros per garantir la presència de l’investigat durant el procés judicial i evitar el risc de fuga.
A més, el lletrat de la família demana l’obertura d’una peça separada de responsabilitat civil perquè la companyia asseguradora del vehicle que conduïa l’acusat dipositi una fiança de 400.000 euros, una quantitat que podria modificar-se en funció del que es determini durant la instrucció de la causa.
La defensa argumenta que existeix un risc de reiteració delictiva, ja que, tot i que al conductor se li han retirat el passaport i el permís de conduir, “això no garanteix que no pugui tornar a agafar un vehicle i repetir la seva conducta”. El lletrat també recorda que, durant la seva declaració, l’investigat va reconèixer tenir béns, un fet que justifica, segons la família, la imposició d’una fiança econòmica elevada “per assegurar la seva compareixença al judici i evitar la fuga”.