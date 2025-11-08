Seguretat
Cossos policials d’Andorra, França i Espanya es formen conjuntament a Berrozi
Les actuacions han inclòs exercicis d’intervenció amb ostatges, entrades en domicilis i detencions en vehicles
Agents dels grups d’intervenció de la policia han participat aquesta setmana en unes jornades d’intercanvi celebrades al centre policial de Berrozi, a Àlaba. Els efectius han compartit entrenaments i protocols d’actuació amb efectius de l’Ertzaintza, la Policía Foral de Navarra, els Mossos d’Esquadra i la Police Nationale francesa, segons ha informat Europa Press
Les pràctiques han inclòs exercicis d’intervenció en incidents amb ostatges, entrades en domicilis i detencions en vehicles, amb l’objectiu de reforçar la coordinació i l’eficàcia en operatius conjunts o situacions de risc. Aquest tipus de trobades permeten millorar la cooperació transfronterera entre cossos policials i intercanviar experiències i tècniques d’actuació, especialment en àmbits com la lluita contra la criminalitat organitzada o la gestió de situacions d’emergència.