Col·lectius
La Coordinadora per l'Habitatge dona suport a l’USdA i crida a la mobilització ciutadana
L’entitat reclama intensificar la pressió popular davant l’especulació immobiliària i la “falta de voluntat política per aturar-la"
La Coordinadora per un Habitatge Digne ha expressat el seu suport a les propostes d’acció de la Unió Sindical d’Andorra (USdA) per denunciar la situació de crisi d’habitatge que viu el país. La plataforma afirma en un comunicat que és “urgent passar a la mobilització i intensificar la pressió popular” davant la “clara contradicció d’interessos entre el poble i els poders econòmics” i “el paper permissiu de l’executiu”.
L’entitat proposa organitzar piquets informatius, concentracions i manifestacions per “visibilitzar el conflicte real que travessa el país: l’especulació immobiliària i la falta de voluntat política per aturar-la”. La Coordinadora rebutja que les mesures plantejades per l’USdA s’hagin qualificat de “maximalistes” i defensa que, en el context actual, “no hi ha res més realista que garantir el dret a un sostre”. El comunicat remarca que aquesta garantia passa per situar el salari mínim en 2.500 euros o posar fi a un mercat de lloguer descontrolat que obliga a destinar “sous sencers a pagar un habitatge”.
Les declaracions arriben després que el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, acusés l’executiu de “defensar in extremis l’alta especulació immobiliària” i anunciés un pla de xoc i mobilitzacions si el Govern no adopta mesures per frenar l’augment del preu dels lloguers.