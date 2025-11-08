Cinema
‘Boris Skossyreff, l’estafador que va ser rei’ arriba a Filmin
El documental és la primera producció íntegrament andorrana de la plataforma
El documental Boris Skossyreff, l’estafador que va ser rei farà història el pròxim 21 de novembre en convertir-se en la primera producció íntegrament andorrana que entra al catàleg de la plataforma de cinema independent Filmin. La pel·lícula ha estat dirigida per Jorge Cebrián i produïda per Qucut Producció i Comunicació, i va rebre el suport del Govern a través de l’ajut a la cinematografia el 2023.
El documental va estar sis setmanes consecutives en cartellera al Principat, amb més de 1.500 espectadors, convertint-se en la segona pel·lícula amb més permanència continuada als cinemes del país i en la segona pel·lícula en català més vista de l’any, segons dades de Cinemes Illa Carlemany.
La producció també s’ha projectat amb èxit als cinemes Guiu de la Seu d’Urgell, així com a Barcelona, Lleida, Palma de Mallorca i Mende (França). A més, ha obert el XX Festival Internacional Memorimage de Reus i continuarà el seu recorregut amb projeccions a l’Ateneo de Madrid, al Cinema Embajadores d’Oviedo i a París.
El film ha estat reconegut a escala internacional amb diversos guardons, com el de Millor Docudrama i Millor Llargmetratge Documental al Rani Durgavati International Film Festival (Índia), el Millor Biopic al Northstar Filmfare International Film Festival (Índia), el Tercer Premi al Fort Smith International Film Festival (Estats Units) i una Menció Honorífica al Davinci International Film Festival (Estats Units). També ha estat finalista i seleccionat en diversos festivals de Canadà, Estònia, Colòmbia i l’Argentina.
El llibre, un èxit editorial
La novel·la de no ficció Boris Skossyreff, l’estafador que va ser rei, escrita pel mateix Cebrián i publicada per Anem Editors, està a punt d’esgotar la seva segona edició només dos mesos després de sortir a la venda. L’editorial ja n’ha encarregat la tercera edició davant la gran demanda. La primera edició, de 1.800 exemplars, es va exhaurir en deu dies, i la segona s’ha venut amb una velocitat similar, situant-se com l’obra més venuda en la història de l’editorial.
El documental i el llibre recuperen la figura de Boris Skossyreff, l’aventurer que l’any 1934 es va autoproclamar rei d’Andorra. La seva trajectòria, plena d’intrigues diplomàtiques i aventures internacionals, continua captivant tant el públic com la crítica. L’impacte del projecte ha transcendit el terreny cultural i la recerca sobre el personatge ha tingut prop d’un centenar d’aparicions en mitjans com La Vanguardia, ABC, El Confidencial, ElDiario.es, Vilaweb, TV3, RNE, RAC1 o BTV.