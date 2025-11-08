SUCCESSOS
Arrestada després de bolcar el cotxe beguda en plena nit
La policia ha dut a terme quatre detencions aquesta setmana relacionades amb delictes contra la seguretat viària i el patrimoni. Dijous a la nit, una dona de 32 anys va ser arrestada a Encamp per conduir beguda, després de bolcar el cotxe a la CG-2. La taxa d’alcoholèmia va ser d’1,49 grams per litre de sang.
El mateix dia, al matí, una resident de 46 anys va ser detinguda a Andorra la Vella per haver robat objectes i diners del domicili on havia treballat com a empleada de la llar. La investigació apunta que va fer còpia de la clau i hi va accedir després per sostreure efectes per valor de 2.000 euros. En l’escorcoll policial es va recuperar part del material sostret.
Divendres a la matinada, un jove de 22 anys va ser arrestat per conduir amb una taxa de 2,18 i positiu en drogues. Havia causat danys en un aparcament mentre intentava fugir amb el vehicle. També ha estat sancionat un home de 31 anys al Pas de la Casa per circular amb 0,87 d’alcohol.