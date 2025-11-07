PS
Vela demana dades sobre les prejubilacions dins de la reforma de funció pública
La presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, va registrar una demanda d’informació al Govern per conèixer el nombre total de treballadors públics que s’han acollit a la prejubilació durant el període de negociació de la reforma retributiva de la funció pública, que va culminar el 8 d’octubre passat amb la signatura de l’acord entre el Govern i els sindicats.
La petició reclama el detall de les prejubilacions desglossat per ministeris i taules salarials, amb l’objectiu d’avaluar l’impacte real d’aquestes sortides. Vela considera que la informació és clau per valorar si hi ha hagut un augment significatiu.