Informe
Standard & Poor's manté la qualificació d'Andorra a A-/A-2 amb perspectiva estable
L'agència espera un creixement del PIB del 2,2% el 2025
L’agència d’avaluació Standard & Poor’s (S&P) ha publicat la qualificació d’Andorra i la manté en A-/A-2, amb perspectiva estable. L'informe remarca el creixement de l'economia andorrana, que ha estat d'un 3,4% del PIB l'any 2024, i espera un creixement del PIB del 2,2% pel 2025. També destaca que "Andorra continuarà registrant superàvits pressupostaris durant els pròxims anys, fet que permetrà mantenir un nivell baix d'endeutament públic, al voltant del 30% del PIB". L'informe apunta que el sector bancari andorrà "es manté sòlid i ben capitalitzat" amb unes reserves internacionals que representen el 12,7% del PIB.
L'informe destaca que l'Acord d'associació amb la Unió Europea "podria enfortir la competitivitat de l'economia andorrana, en facilitar l'accés al mercat únic europeu i simplificar les transaccions transfrontereres".