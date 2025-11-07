DRET
Reig Fundació presenta els manuals per guiar el futur de la codificació
L’acte explora la segona edició dels volums ‘Dret de la persona’ i ‘Dret de la família’
L’Andorra Park Hotel va ser la seu escollida per a la presentació de la segona edició dels volums Dret de la persona i Dret de la família, editats per Reig Fundació i Premsa Andorrana, SA, constituint la tercera i la quarta publicació de la col·lecció Fonaments de dret privat andorrà. L’acte, dirigit per Oriol Ribas Duró, vicepresident de la fundació, va abordar conceptes com la definició jurídica o el futur d’aquests dos àmbits, que “incideixen de ple en la vida de les persones”, com va explicar Ribas.
L’acte va comptar amb la participació dels tres autors dels manuals: Joan Manel Abril, coordinador de la col·lecció i membre del Tribunal Constitucional, el notari Isidre Bartumeu i el doctor en dret Xavier Cecchini. Abril va destacar la importància de separar “persona” i “família” perquè el segon concepte es troba “en constant moviment i cada cop trobem un ventall més ampli del que considerem una família”. Bartumeu hi va afegir que “hem passat d’un model de família patriarcal i agrocultural a un model difícil de definir per la seva varietat”, fet que implica que “necessitem un conjunt de normes que es puguin aplicar en el dia a dia de les persones”.
Cecchini va destacar que “en els últims 50 anys hem evolucionat més que en el darrer mil·lenni”, i que després de la consolidació de la igualtat, la societat viatja cap a la fase de la codificació de la llibertat. En aquest punt de la conferència es va establir un diàleg sobre els avenços en matèria dels drets de les persones amb discapacitat, les relacions familiars i la pròpia concepció de la persona. Abril va destacar que “el canvi va ser radical a partir de la Convenció de Nova York del 2006, que va donar més autonomia a les persones amb discapacitat”, establint un dret nou sobre la persona.
Ribas va proposar debatre sobre el futur dels conceptes “persona” i “família”. Cecchini va assegurar que la societat andorrana actual és moderna i es troba “en un tren en marxa”, posant sobre la taula la legislació de l’avortament o l’eutanasia”, mentre que Bartumeu va definir el futur com un escenari “amb més llibertat i menys compromís”.