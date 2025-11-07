Educació
Oberta la convocatòria per optar a la beca per estudiar al Collège d’Europe el curs 2026-2027
El termini per presentar les sol·licituds és del 12 de novembre al 13 de gener del 2026
El Govern d'Andorra ha aprovat l’obertura de la convocatòria per accedir a la beca per cursar estudis de màster al Collège d’Europe durant el curs acadèmic 2026-2027. La beca s’adreça a nacionals andorrans interessats en programes oficials de màster en dret, economia, ciència política o relacions internacionals al campus de Bruges (Bèlgica), o en estudis europeus interdisciplinaris al campus de Natolin (Polònia). El termini per presentar les sol·licituds és del 12 de novembre al 13 de gener del 2026.
Els candidats hauran de complir les condicions d’admissió establertes pel centre, i trametre una sol·licitud en línia al Collège d’Europe. Paral·lelament, hauran d’enviar una carta al ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats explicant els seus objectius personals i professionals. El Collège farà una primera selecció i, si hi ha més d’un candidat apte, el ministeri atorgarà la beca tenint en compte el nivell acadèmic, l’experiència i la rellevància per al país.
L'artista Àlex Rispal rep una beca de 3.276 euros
El departament de Promoció Cultural del ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha concedit una beca valorada en 3.276 euros a l’artista andorrà Àlex Rispal Fernández per fer una estada de creació a l’estranger. Rispal durà a terme una residència centrada en processos digitals i híbrids de fotografia i pintura entre l’11 de novembre i el 3 de desembre a la Latitude Art Residency de Ciutat del Cap (Sud-àfrica).