Obert el concurs d'Obra Gràfica per commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat
Els interessats poden presentar l'obra fins al 16 de novembre
La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) i el Museu Carmen Thyssen han donat el tret de sortida a la desena edició del concurs de dibuix Obra Gràfica, organitzat amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. El certamen se celebra el pròxim 3 de desembre i torna a obrir la participació a tota la ciutadania amb l’objectiu de fomentar la inclusió social de les persones amb discapacitat i de promoure la conscienciació a través de l’art.
Les persones interessades poden presentar l'obra fins al 16 de novembre de manera presencial al Museu Carmen Thyssen o enviant-la per correu electrònic a comunicacio@fprivadameritxell.ad. Les obres han de ser originals i incloure el text “La inclusió és cosa de tothom”, utilitzant la plantilla facilitada per l’organització, disponible tant al web de la Fundació com al mateix museu.
El Museu Carmen Thyssen oferirà el dissabte 8 de novembre un taller de dibuix obert al públic, de 11 a 12 h i de 16 a 17 h, amb l’objectiu de donar eines creatives als participants per elaborar la seva pròpia proposta per al concurs. El jurat d’aquesta edició estarà format per representants de la FPNSM, el Museu Carmen Thyssen, l’Associació d’usuaris, familiars i representants legals de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (AUFARE) i el ministeri d’Afers Socials. Les persones ateses per la Fundació escolliran l’obra guanyadora en una segona votació.
La creació premiada serà reproduïda en una tassa commemorativa, que es presentarà el 3 de desembre al Museu Carmen Thyssen. Els beneficis obtinguts de la seva venda es destinaran a projectes en benefici de les persones ateses per la FPNSM. El concurs Obra Gràfica va néixer l’any 2016 al Servei Ocupacional Xeridell de la Fundació amb la voluntat de promoure la conscienciació social i el respecte cap a les persones amb discapacitat mitjançant la cultura, i de crear espais de participació oberts a tota la ciutadania andorrana.