REPORTATGE
La nova prostitució
El tràfic d’éssers humans parteix de la cosificació de les persones i s’exerceix de múltiples maneres, també de forma digital i remota.
El tràfic d’éssers humans està adoptant formes cada cop més sofisticades i, en els darrers anys, ha trobat en l’entorn digital un nou espai per operar. Així ho va exposar la fiscal adjunta d’Andorra, Marta Villaverde, durant la inauguració d’un seminari dedicat a aquesta matèria, en què va abordar l’abast econòmic, les formes d’explotació i el marc jurídic que defineix aquest delicte.
Entre aquestes noves modalitats, va destacar la presència d’explotació a través de plataformes digitals de contingut sexual, com Only Fans, on determinades persones poden ser induïdes a participar sota engany o coacció, així com situacions en què s’exerceix control o xantatge a partir de material íntim o dades personals. Villaverde va subratllar que aquestes pràctiques poden tenir una estructura organitzada i un objectiu econòmic clar, equiparable a altres formes de tràfic d’éssers humans.
“L’avenç de la tecnologia ha propiciat noves formes d’explotació sexual per xarxes”
Villaverde va remarcar que el tràfic d’éssers humans “parteix del principi de cosificació de la persona” i que per poder qualificar un cas com a tràfic cal que concorrin tres elements: una acció (reclutar, transportar, allotjar o rebre una persona), un mitjà (com ara l’engany, la violència, l’abús d’autoritat o la situació de vulnerabilitat) i una finalitat d’explotació (sexual, laboral, per a extracció d’òrgans o altres). Segons va explicar, la coincidència d’aquests tres factors és suficient per configurar el delicte, encara que l’explotació no arribi a consumar-se.
La fiscal va advertir que l’avenç de les tecnologies ha propiciat noves formes d’explotació sexual, especialment a través d’internet i de les xarxes socials, assenyalant que en molts casos la captació i el control de les víctimes es produeixen en línia, sense necessitat de traslladar-les físicament.
Segons les dades aportades per la fiscal, el tràfic d’éssers humans constitueix un dels negocis criminals més rendibles a escala mundial, citant estimacions de l’Organització Internacional del Treball (OIT), que situen els beneficis del treball forçós i altres formes d’explotació humana en 236.000 milions de dòlars anuals el 2024, en comparació amb els 150.000 milions registrats el 2014.
Villaverde va concloure que el tràfic d’éssers humans és un fenomen dinàmic, que evoluciona a mesura que ho fan les tecnologies i les formes de comunicació. Davant d’aquesta realitat, va defensar la necessitat d’una resposta institucional adaptada, basada en la coordinació internacional i la sensibilització social.