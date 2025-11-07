'ELEVA LA TEVA EXPERIÈNCIA' LEMA DEL CICLE 2025-2026
El nombre de turistes d’hivern ha crescut un 56% la darrera dècada
L’augment més destacat és el de visitants procedents de destinacions més llunyanes, que ha estat del 140% respecte a la temporada 2014-2015
Andorra Turisme va fer ahir el balanç de l’última dècada per reflectir el creixement pel que fa a visitants i a pernoctacions. L’escenari va ser la presentació de la temporada d’hivern 2025-2026 i per passar el missatge que ja no es tracta de seguir creixent quantitativament, sinó d’aprofundir en la qualitat.
El creixement del nombre de visitants que passen la nit al país durant l’hivern ha estat del 56% durant el període, fins a assolir els dos milions del curs passat. És especialment destacat l’increment de més del 140% de turistes internacionals de mercats llunyans: dels Estats Units, el Canadà, el Regne Unit o Sud-amèrica a Europa (excepte els de proximitat, espanyols i francesos). La temporada passada van ser 470.000, una xifra molt superior als 196.000 que es van registrar deu anys enrere. Dels de proximitat, els que més s’han incrementat són els francesos: un 111%, fins a arribar als 265.500 l’hivern passat. El mercat espanyol és el de menor augment, però segueix sent el principal emissor de visitants. L’increment va ser del 32%, apropant-se als 1,3 milions de turistes l’hivern passat, pels 952.000 de fa deu anys.
“Des de l’any passat és la primera vegada que tenim més turistes que excursionistes”
Aquest augment de turistes, visitants que passen la nit al Principat, també va aportar l’augment de les pernoctacions, que l’hivern passat van superar els 6,2 milions, un 38% més que els 4,5 milions que es van registrar durant la temporada 2014-2015. Jordi Torres, ministre de Turisme i Comerç, va compartir aquesta positivitat i va assegurar que “estimem que aquest any superarem els dotze milions de pernoctacions”. Davant aquest creixement, Betim Budzaku, director general d’Andorra Turisme, va afirmar que “la part quantitativa és important per a nosaltres, però és igual de rellevant la qualitat. Hem de tenir capacitat de crear esdeveniments diferents i exclusius que facin que valgui la pena quedar-se més dies a Andorra”.
“Estimem que aquest any es pugui arribar a 12 milions de pernoctacions”
Cercar el turisme prèmium és un dels punts clau de l’agenda de promoció, i per això el lema de la nova temporada de neu que arrenca és Eleva la teva experiència. L’objectiu és seguir apostant per una millora de l’oferta global a Andorra, per així atraure un públic més exclusiu, però sense oblidar el públic de sempre, tal com va afirmar Budzaku. “Es tracta d’una manera diferent d’arribar a un altre tipus de client que necessita una comunicació més exclusiva, però tampoc volem substituir-lo pel turisme tradicional.”
La campanya es llança en set idiomes per arribar a vuit mercats internacionals: a Espanya i França, Bèlgica, el Regne Unit, Irlanda, els Països Baixos, Itàlia i Suècia. També hi haurà accions comercials al Canadà, els Estats Units, Mèxic, Colòmbia i el Brasil, per tal de seguir incidint en els visitants de més lluny que fan estades més llargues. La campanya té un pressupost total de 3,9 milions d’euros, dels quals 3,3 milions són per a comunicació, mentre que 920.000 per a esdeveniments com la Copa del Món d’esquí alpí femení o el Campionat del Món de freeride.