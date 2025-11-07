Consell General
Les reformes a l'interior de la Casa de la Vall avancen a dos mesos de la reobertura
Els treballs se centren en les instal·lacions elèctriques i en la col·locació del terra que preserva el parquet històric
Les obres a l’interior de la Casa de la Vall avancen a bon ritme a dos mesos de la seva reobertura. Els treballs s'han centrat, al llarg de les últimes setmanes, en les instal·lacions elèctriques i de cablejat, necessàries per a la nova il·luminació i sonorització de les sales, segons ha informat el Consell General.
La col·locació d'un nou terra servirà per protegir el parquet històric descobert durant la reforma i, pel que fa a l’hemicicle, les cadires ja s’han reubicat per tal de recuperar la simetria de la sala. L’afegit que s’havia instal·lat quan Escaldes-Engordany va esdevenir parròquia s’ha desplaçat cap a l’esquerra per harmonitzar l’espai.