Entitats
Jordi Ribes és nomenat director general de la Creu Roja
La incorporació està prevista per al 10 de novembre
La Creu Roja ha anunciat avui el nomenament de Jordi Ribes com a nou director general de l’entitat. La seva incorporació està prevista per al dilluns 10 de novembre i "reforça la capacitat operativa de l’entitat i la col·laboració amb institucions, comuns i teixit associatiu" del país, segons ha informat en un comunicat.
L’organització remarca que el relleu s’emmarca dins la continuïtat del model de governança i transparència de la Creu Roja, així com en el seu compromís amb els Set Principis Fonamentals: Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, Independència, Voluntariat, Unitat i Universalitat.
L'entitat destaca que la seva missió es manté centrada en l’assistència a persones i col·lectius a través d’accions integrades de caràcter preventiu, assistencial, formatiu i d’ajut humanitari. La institució subratlla la importància de la participació activa de tots els seus membres —personal, voluntariat, socis i sòcies, col·laboradors, donants i mecenes— en la tasca de millorar la resposta i l’acompanyament a persones, famílies, joventut i gent gran.