PRESSUPOST DEL 2025
Finances presumeix d’inversions amb ingressos propis i no amb deute
El ministre Lladós nega improvisació i reivindica l’estratègia a mitjà i llarg termini
La situació de l’endeutament d’Andorra és “pràcticament única a Europa” i “envejable” per la bona salut que presenten els comptes públics, que han permès invertir 261 milions els últims tres anys sense generar més deute. Així ho va defensar el ministre de Finances, Ramon Lladós, al Consell General, on va presentar el pressupost davant la comissió de Finances.
Lladós va apuntar que el deute actual se situa al 30%, però que la gran majoria dels diners s’arrosseguen d’abans del 2012 (22,5 punts percentuals). Durant aquella època, entre el 2002 i el 2012, l’endeutament va passar del 8,6% al 34,3%, ja que les noves inversions es finançaven a través del deute sense esperar cap retorn, tal com va explicar.
El segon repunt d’endeutament es va produir durant la pandèmia, quan es va arribar al 41,6%. A partir d’aquell moment, Lladós va celebrar que el deute s’ha reduït en 16 punts percentuals i que tota la inversió feta els darrers tres anys (261 milions d’euros) s’ha finançat “exclusivament amb els ingressos de l’Estat i sense augmentar l’endeutament”. “Hem pogut fer totes les inversions sense que les hagin de pagar els futurs governs”, va remarcar.
El ministre també va defensar el pressupost de les crítiques de Concòrdia i del PS, que el va titllar de curtterminista. Lladós, però, va argumentar que el que es busca és “l’equilibri” entre tres horitzons. El primer, resoldre els problemes immediats, com ara l’habitatge o el poder adquisitiu. El segon, reforçar l’estat del benestar amb més educació, més salut i més seguretat, on s’inclourien les millores salarials. El tercer, impulsar la inversió en infraestructures, habitatge, digitalització i innovació.
El que seria curtterminista seria “fer carreteres amb endeutament per sortir a les fotos, que sempre queda bé”, però “això no és el que volem”, va remarcar Lladós. El que es busca, va aclarir, “és un equilibri entre el que és immediat i la inversió a futur sense hipotecar els que vindran després”.
4.000 empreses
Lladós també va informar que prop de 4.000 empreses consten actualment com a no regulars per no haver presentat l’impost de societats durant dos anys seguits. “Des de Tributs fem el seguiment de les declaracions d’aquest impost i aquelles que no el presenten es traslladen al ministeri d’Economia, que les incorpora a un registre que no permet operar amb normalitat”, va explicar. Aquesta xifra correspon a l’acumulat històric. En aquest sentit, va puntualitzar que “si no el van pagar fa cinc anys, encara hi consten; són empreses que, des que tenim impost de societats, no han complert amb l’obligació”.
El ministre va afegir que els motius poden ser diversos: “Pot ser que hagin creat una societat però no l’hagin activat”, o bé que “estiguin treballant, però no hagin presentat l’impost”. Tot i això, va matisar que “aquests casos són residuals i, si existeixen, se’ls detectarà amb els registres disponibles i se’ls farà pagar”.