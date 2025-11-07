FEDA ja ha exhaurit tota l’electricitat renovable generada al país enguany
L’electricitat d’origen renovable generada a Andorra, comercialitzada sota el segell Llum Verda, s’ha exhaurit abans de finalitzar l’any. Dimecres, 29 d’octubre passat es van vendre els darrers kWh disponibles de producció pròpia, una fita que s’ha assolit una setmana abans que l’any energètic 2024, tot i l’increment de producció respecte a exercicis anteriors.
En total, s’han adjudicat 87,7 GWh d’energia hidroelèctrica generada per la central de FEDA i 1,3 GWh d’energia fotovoltaica provinent del parc de Grau Roig. Aquesta xifra supera amb escreix els 71 GWh del 2023. Tota aquesta producció s’ha destinat íntegrament a empreses i entitats que han adquirit el certificat de garantia d’origen renovable.
Actualment, 180 organitzacions han apostat per la Llum Verda, doblant pràcticament la xifra de fa només un any. Entre els usuaris hi ha institucions com el Govern, el Consell General, la Universitat d’Andorra i Ràdio i Televisió d’Andorra, així com la gran majoria de les grans empreses del país. A més, els Jocs dels Petits Estats Andorra 2025 també van fer ús d’aquest segell, consolidant-se com els Jocs més sostenibles de la seva categoria.
Malgrat l’esgotament de la producció nacional, encara resten 249 GWh d’energia renovable importada –eòlica, concretament– provinent de contractes amb França i Espanya, que permetran donar resposta a la demanda de noves adhesions.
El projecte Llum Verda, impulsat per FEDA el 2022 i validat per l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic, s’emmarca en l’estratègia nacional per assolir la neutralitat en carboni l’any 2030.