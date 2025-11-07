Successos
Detinguda una dona de fer feines per robar a la casa on havia treballat
L'arrestada va sostreure roba, un rellotge, cosmètics i diners
El robatori de peces de roba, un rellotge, productes d'higiene, maquillatge i diners de la casa on havia treballat van portar la policia a la detenció d'una dona de fer feines ahir al matí a Andorra la Vella. El cos de seguretat informa que l'extreballadora domèstica, de 46 anys, s'hauria fet una còpia de la clau del pis i quan va deixar la feina hi hauria accedit diverses vegades fins sostreure material valorat en uns 2.000 euros, segons consta a la denúncia. Els agents van trobar part dels objectes sostrets en l'escorcoll que van fer al pis de la detinguda.
La dona està acusada de delictes contra el patrimoni pel furt dels objectes i diners en efectiu.