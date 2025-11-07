Sistema financer
Creand Crèdit Andorrà rep el premi a la millor banca privada de l’any al país
L'entitat ha obtingut el reconeixement que atorga el grup Financial Times
Creand Crèdit Andorrà ha estat premiat com la millor banca privada d'Andorra 2025, el reconeixement del grup Financial Times, segons anuncia l'entitat. El premi el concedeix la revista The Banker que considera que el guardó és "el reconeixement del valor de les accions que duu a terme el banc per acompanyar el creixement, la prioritat estratègica que l'entitat dona als joves i al relleu generacional i l'optimització del servei de banca privada i gestió patrimonial amb equips especialitzats i l'impuls de nous productes diferenciadors", segons recull el comunicat del banc.
L'entitat andorrana destaca que ha rebut aquest premi per segon any consecutiu i el vuitè cop des que es va començar a atorgar el 2013.
El guardó va ser entregat ahir en una cerimònia a Londres on la directora de Banca Patrimonial de Creand, Laia Grau, va remarcar que "aquest premi és un reconeixement a la dedicació i l’esforç de totes les persones del banc, compromeses amb la millora constant del servei que oferim". Grau també va destacar que "La personalització de l’oferta de valor, així com l’especialització dels equips i dels serveis de banca privada i gestió patrimonial continuen sent una de les nostres prioritats. En aquest sentit, la incorporació de models predictius d’IA i machine learning, juntament amb el desenvolupament de capacitats analítiques avançades, ens ajuden a optimitzar la relació amb el client i són una mostra del nostre compromís amb la innovació, la digitalització i l’especialització".