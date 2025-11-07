Successos
Arrestat un jove de 22 anys per conduir amb una taxa de 2,18 i provocar danys en un local
El conductor també va donar positiu en drogues
La policia ha controlat la matinada d'aquest divendres un jove de 22 anys per conduir amb una taxa de 2,18 en alcohol en sang i per donar positiu en drogues durant un control preventiu realitzat a Andorra la Vella. Abans que fos arrestat, el conductor ja havia causat diversos danys a les instal·lacions d'un establiment de la capital mentre efectuava maniobres amb el turisme per intentar sortir de l'aparcament on es trobava.
Un altre detingut per donar 0,81 d'alcohol al Pas
La del jove no és l'única detenció que s'ha produït aquesta setmana per culpa de l'alcohol, en els darrers dies un home de 31 anys també va ser sancionat per circular amb una taxa d'alcoholèmia de 0,87.