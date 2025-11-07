Història
43 anys dels aiguats més greus a Andorra
Protecció Civil recorda que avui 7 de novembre es compleixen 43 anys dels tràgics aiguats del 1982. Les inundacions van provocar set víctimes per a les quals l'entitat té un record, així com per a "la solidaritat i l'esforç de totes les persones que van ajudar a refer Andorra".
Les pluges intenses d'aquella nit es van convertir en torrencials, i per les contrades d'Escaldes, el riu es va desbordar amb una forta rierada que va baixar per l'avinguda Carlemany. A Andorra la Vella, l'aigua que circulava per la cruïlla entre els carrers Riberaygua, la carretera general i el carrer Camp Babot, s'enduia vehicles i objectes que trobava al seu pas, provocant un aïllament total entre la capital i Escaldes. L’Hiper Andorra es va inundar i va arrossegar les mercaderies que es trobaven a l’interior, mentre els treballadors eren al segon pis de l’edifici. A Encamp, l’aigua es va emportar la seu del comú i el Pas va restar incomunicat tant amb França com amb Andorra. Ordino va patir múltiples destrosses, com el pont d’Ansalonga.
La Massana va ser la zona que més danys va patir, amb l'explosió d'una cisterna de gas, que va provocar la mort d'Aamadeu Rossell, que va ser víctima de les flames en tancar les vàlvules de la instal·lació.
NACIONAL
L'Arxiu Nacional difon imatges dels aiguats del 1982
Redacció
El país va trigar una setmana a recuperar la normalitat i es va haver de fer una gran aportació econòmica per a la reconstrucció dels desperfectes. L'ajuda de l'exèrcit espanyol va ser de gran rellevància, ja que va enviar helicòpters com a pont entre la Seu i el camp de futbol d'Andorra la Vella per traslladar persones i subministraments.
Recordes quan
La força de l'aigua
Alexandra Muratet
La canalització del riu va ser un treball secundari que fins a l’any 1984 no es va posar en marxa perquè va comportar la realització d’estudis molt acurats per part d’enginyers i tècnics en el camp de les obres públiques.
Revista 7 DIES
Aiguats 1982. Això no havia passat mai?
Laura Trapero