Transport
Uber arribarà a Andorra a partir del mes vinent
L'objectiu del servei és complementar l'oferta de transport privat de passatgers
L’empresa de contractació de servei de transport amb conductor Uber aterra a Andorra. Estarà disponible a partir del mes vinent. El servei, contractat a través d’una aplicació, proporciona als clients una xarxa de transport dinàmica que connecta passatgers amb conductors de vehicles registrats. Uber està present en més de 15.000 ciutats de tot el món.
Uber arriba per complementar l’oferta de transport privat de passatgers a Andorra. Els usuaris podran contractar els viatges amb els conductors integrats dins del servei a través de l’aplicació que es pot descarregar tant a Google Play dels terminals Android com a l’Apple Store per als iPhones. L’aplicatiu permet fer el seguiment d’on és el vehicle en cada moment. Els viatges es podran contractar amb fins a 30 dies d’antelació.