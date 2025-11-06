ASSOCIACIÓ AMB LA UNIÓ EUROPEA
Sense unanimitat sobre la naturalesa jurídica de l’acord
Hi ha tres posicions en debat: mixt, no mixt i en reserva d’estudi
El Govern ha confirmat que, avui dia, no existeix consens entre els 27 estats membres de la Unió Europea sobre la naturalesa legal de l’acord d’associació que es negocia amb Andorra i San Marino. Aquesta informació forma part d’una resposta parlamentària a la consellera general Carine Montaner, presidenta del grup Andorra Endavant, publicada ahir al Butlletí del Consell General.
Segons la resposta parlamentària, les discussions sobre aquest punt es duen a terme en el si del grup de treball de l’Associació Europea de Lliure Comerç del Consell de la UE, un òrgan que reuneix representants dels estats membres i de la Comissió Europea. Andorra, però, no hi té representació directa i només pot accedir a informació a través de trobades diplomàtiques amb el secretariat general de la comissió i les presidències rotatòries del Consell.
Resposta del Govern a una pregunta parlamentària d’andorra endavant
El Govern detalla que hi ha tres posicions en debat: un grup d’estats aposta per un acord mixt, un altre per un acord exclusiu de la UE, mentre que alguns encara mantenen una reserva d’estudi. La presidència danesa, que lidera actualment els treballs, intenta avançar cap a una decisió unànime.
Aquesta situació d’incertesa jurídica té un paper clau en el ritme de finalització i aprovació de l’acord, pendent de la validació final per part del Consell i del Parlament Europeu.