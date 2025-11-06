Seminari
El seminari sobre el tràfic d'éssers humans posa sobre la taula el paper d'OnlyFans
Marta Villaverde, fiscal adjunta, n’ha establert les bases jurídiques i els principals condicionants
El raonador del ciutadà, Xavier Cañada, ha organitzat un seguit de ponències per tractar i sensibilitzar sobre el tràfic d’éssers humans. Cañada ha inaugurat el seminari explicant que cal fer una “reflexió profunda i necessària en el compliment d’un deure ètic” i ha assegurat que “l’Estat de dret ha de recolzar i ajudar les víctimes”. Per la seva banda, la fiscal adjunta Marta Villaverde ha posat sobre la taula que no tots els casos de tràfic son amb finalitats sexuals, sinó que també es produeixen per explotar laboralment, per extracció d’òrgans o per matrimonis forçats. També ha assegurat que pot haver-hi tràfic amb consentiment per l’existència d’amenaces, violència, frau o algun tipus d’autoritat, i ha posat sobre la taula la possibilitat de qualificar negocis relacionats amb plataformes com OnlyFans com a "tràfic d’éssers humans, però de manera digital".
Villaverde ha explicat quins son els conceptes jurídics per tractar el tràfic d’éssers humans, establint tres condicionants principals: l’acció, el mitjà i la finalitat.