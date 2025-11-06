TREBALLADORS EN SITUACIÓ IRREGULAR
Quatre multes de 3.300 euros per contractacions il·legals
El ministeri de Justícia i Interior ha imposat quatre sancions de 3.300 euros a tres empreses per infraccions relacionades amb la contractació de persones en situació irregular, segons publica el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. Les multes es basen en la Llei qualificada d’immigració i han estat comunicades mitjançant avisos oficials, en no haver-se pogut notificar personalment les resolucions.
Dues de les sancions imposades pel ministeri corresponen a Multiserveis Torrecillas, una a la societat que gestiona l’establiment All Day Resto Café i una altra a la societat titular de l’hotel Garden. Els representants de les empreses disposen de vuit dies hàbils per presentar-se a la policia i rebre la notificació. En cas contrari, es considerarà que la multa ha estat comunicada formalment.