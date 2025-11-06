Estadística
El preu dels pisos puja un 6,5% en un any i supera els 4.400 euros per metre quadrat
El valor dels béns immobles transmesos s'enfila a 340 milions d’euros en el tercer trimestre de l'any
El preu mitjà dels pisos per metre quadrat s’ha situat en 4.439,6 euros a Andorra durant el tercer trimestre del 2025, fet que suposa un increment del 6,5% respecte al mateix període del 2024. En valors absoluts, això representa una pujada de 270 euros per metre quadrat, segons publica Estadística aquest matí. Aquest creixement de preus acompanya una forta expansió de l’activitat immobiliària que es concreta en 570 transaccions, 222 més que fa un any, la qual cosa suposa un increment del 63,8%. El nombre de béns immobles transmesos també ha augmentat notablement, amb un total de 600 operacions, el 71,6% més que les 293 comptabilitzades en el tercer trimestre del 2024.
Els pisos, els habitatges unifamiliars i els edificis han estat les tipologies amb un creixement més accentuat, consolidant-se com els principals motors de l’activitat transaccional en el mercat immobiliari.
Estadística assesnyala que el valor total dels béns immobles transmesos ha arribat als 342,4 milions d’euros, 75,74 milions més que en el mateix període de l’any anterior, fet que suposa un increment interanual del 28,4%. Aquesta evolució reflecteix no només un augment de les operacions, sinó també un major valor unitari de les propietats.
Notícia pendent d'ampliació