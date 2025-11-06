RELACIONS LABORALS
Només 17 empreses tenen la figura del representant dels treballadors
La modificació legislativa de la Llei laboral pretén revertir unes xifres molt pobres
Les xifres constaten la pràcticament nul·la incidència de l’intent d’impulsar la representació dels treballadors a les empreses: sis anys després de l’aprovació del Codi de relacions laborals només 17 tenen aquesta figura (sigui delegat de personal o comitè, quan es tracta de companyies de més de 30 treballadors) i hi ha dos processos electorals en marxa. La dada consta a la memòria justificativa del projecte de llei de modificació de la citada normativa que la ministra Conxita Marsol va presentar la setmana passada i que és fruit d’un acord previ entre la Confederació Empresarial (CEA) i la Unió Sindical d’Andorra (USdA). L’informe admet que “s’ha constatat que hi ha un marge ampli per enfortir la representació dels treballadors a les empreses i per garantir que totes les persones assalariades disposin de canals efectius per defensar col·lectivament els seus interessos” i les modificacions introduïdes pretenen salvar aquesta distància. Hi haurà un monitoratge per saber si els canvis funcionen i així es recull en una disposició final del text: “Transcorregut un any des de l’aprovació d’aquesta Llei, el Consell Econòmic i Social avalua periòdicament l’estat de la representació col·lectiva dels assalariats del sector privat i proposa, si escau, l’adopció de mesures addicionals.”
Els principals canvis consisteixen a ampliar la figura del delegat de personal a totes les empreses de fins a 30 treballadors –se suprimeix l’assalariat amb mandat previst per a les més petites. A partir de 30 empleats s’ha de constituir comitè d’empresa, però el nombre de treballadors necessari per formar-lo serà menys exigent. També s’obren les opcions per impulsar les eleccions per escollir representants, les podrà promoure l’empresari o bé un 10% de la plantilla (fins ara és un 15%) i les sol·licituds que provinguin del personal podran ser confidencials. La protecció dels treballadors d’eventuals represàlies s’amplia, i es blinden contra acomiadaments també els candidats a les eleccions que no guanyin durant els sis mesos posteriors al procés.