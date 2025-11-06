RELACIONS LABORALS

Només 17 empreses tenen la figura del representant dels treballadors

La modificació legislativa de la Llei laboral pretén revertir unes xifres molt pobres

Marsol amb Cadena (CEA) i Torra (USdA).

Marsol amb Cadena (CEA) i Torra (USdA).

Dolors Moreno
Publicat per
Dolors Moreno
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Les xifres constaten la pràcticament nul·la incidència de l’intent d’impulsar la representació dels treballadors a les empreses: sis anys després de l’aprovació del Codi de relacions laborals només 17 tenen aquesta figura (sigui delegat de personal o comitè, quan es tracta de companyies de més de 30 treballadors) i hi ha dos processos electorals en marxa. La dada consta a la memòria justificativa del projecte de llei de modificació de la citada normativa que la ministra Conxita Marsol va presentar la setmana passada i que és fruit d’un acord previ entre la Confederació Empresarial (CEA) i la Unió Sindical d’Andorra (USdA). L’informe admet que “s’ha constatat que hi ha un marge ampli per enfortir la representació dels treballadors a les empreses i per garantir que totes les persones assalariades disposin de canals efectius per defensar col·lectivament els seus interessos” i les modificacions introduïdes pretenen salvar aquesta distància. Hi haurà un monitoratge per saber si els canvis funcionen i així es recull en una disposició final del text: “Transcorregut un any des de l’aprovació d’aquesta Llei, el Consell Econòmic i Social avalua periòdicament l’estat de la representació col·lectiva dels assalariats del sector privat i proposa, si escau, l’adopció de mesures addicionals.”

Etiquetes:

Els principals canvis consisteixen a ampliar la figura del delegat de personal a totes les empreses de fins a 30 treballadors –se suprimeix l’assalariat amb mandat previst per a les més petites. A partir de 30 empleats s’ha de constituir comitè d’empresa, però el nombre de treballadors necessari per formar-lo serà menys exigent. També s’obren les opcions per impulsar les eleccions per escollir representants, les podrà promoure l’empresari o bé un 10% de la plantilla (fins ara és un 15%) i les sol·licituds que provinguin del personal podran ser confidencials. La protecció dels treballadors d’eventuals represàlies s’amplia, i es blinden contra acomiadaments també els candidats a les eleccions que no guanyin durant els sis mesos posteriors al procés.

