Juventia25 vol conscienciar sobre la violència sexual

El congrés convida el jovent a atrevir-se a pensar, qüestionar i actuar

Congrés Juventia25

Andorra la Vella

L’Associació Cooperand amb Llatinoamèrica va inaugurar la primera jornada del congrés Juventia25, en què es van abordar les relacions afectivosexuals i la violència masclista a partir de les dinàmiques i les explicacions del doctor José Luis García, especialista en sexologia. Segons Carla Riestra, presidenta de Cooperand, “s’ha pogut parlar sense judicis de temes que preocupen i que, potser a les llars, no es tracten”. L’objectiu principal és “motivar i empoderar la joventut per convertir-se en agents de canvi, sembrant un model de societat més inclusiva i conscient”. Riestra va destacar que a Andorra “els joves ho tenen tot, i amb aquest congrés volem despertar la seva consciència, que s’obrin, parlin i demanin”.

El Congrés compta, en la seva primera edició, amb la participació dels cursos de primer i segon de batxillerat del col·legi Sant Ermengol (79 alumnes), i es retransmet en estríming per arribar al màxim nombre possible de joves de 16 a 24 anys, tant a Andorra com a Bolívia, on més de 10.000 joves han pogut formar part d’aquesta experiència.

Primera jornada de Juventia25.

Avui, en el segon dia d’activitat, es tracten temes com la conducta prosocial i la superació personal, i els ponents també poden escoltar els testimonis de vida de Carlos Daniel Capia i René Núñez, dues persones que han tingut un passat amb dificultats i que ara són professors que col·laboren amb Cooperand.

