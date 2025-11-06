Successos
Mobilització policial per la presència d'un home amb una pistola d'aire comprimit a Escaldes
L'individu, resident de 41 anys, anava begut i la portava a la vista a l'avinguda Fiter i Rossell
Un home resident de 41 anys que portava una pistola d'aire comprimit ha obligat a mobilitzar la policia a l'avinguda Fiter i Rossell d'Escaldes aquesta tarda. L'avís ha saltat poc després de les tres de la tarda quan una persona que s'ha trobat amb l'home i s'ha pensat que l'arma era de veritat, ha alertat a la policia. Diverses patrulles s'han mobilitzat fins a trobar l'individu, que anava molt begut, i han pogut constatar que l'arma era d'aire comprimit i estava descarregada. L'home l'havia acabada de comprar i se l'estava mirant al mig del carrer. Els agents li han comissat l'arma i l'han deixat lliure, ja que no ha incorregut en cap delicte.