POUP
Govern validarà els estudis de càrrega abans del final de gener
L'executiu consensuarà amb els comuns una proposta de reforma de la Llei del Sòl
El Govern d'Andorra haurà validat els estudis de capacitat de càrrega màxima abans del final de gener. Ho ha afirmat avui al migdia en declaracions als mitjans el cap de Govern, Xavier Espot, que també ha confirmat que en aquests mesos l'executiu acabarà de polir els complements d'informació als estudis que va demanar als comuns, i que en alguns aspectes només el Govern pot respondre, perquè toquen matèries de la seva competència, com sanitat i educació.
Paral·lelament, el Govern i els comuns treballaran plegats en una proposta de modificació de la Llei General d'Ordenació del Territori i Urbanisme (LGOTU), que trametran al Consell General. El document recollirà una visió compartida i estructurada de les demandes de les corporacions, i facilitar així el treball legislatiu de la comissió del Consell General.
La trobada ha aplegat els representants de tots els comuns: Jordi Alcobé i Marc Casal per Canillo; Laura Mas per Encamp; Maria del Mar Coma i Eduard Betriu per Ordino; Roger Fité per la Massana; Olalla Losada per Andorra la Vella; Cerni Cairat per Sant Julià; i Rosa Gili i Quim Dolsa per Escaldes.