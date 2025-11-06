CONSELL DE MINISTRES

Govern rebaixa el neguit empresarial sobre l’afectació de l’Entry/Exit

Casal afirma que es podran cobrir les necessitats de temporers per a la campanya d’hivern

Àlex Ripoll
Àlex Ripoll
Andorra la Vella

El Govern envia un missatge de tranquil·litat als empresaris sobre l’afectació del sistema Entry/Exit per a la temporada d’hivern. El ministre portaveu, Guillem Casal, va explicar en la roda de premsa posterior al consell de ministres que l’impacte dels nous requisits que aplicarà la Unió Europea en l’arribada de temporers serà menor del que han vaticinat els sectors implicats, i va assegurar que es podran cobrir les necessitats del sector.

Casal va detallar que, de les 200 sol·licituds de temporers presentades durant l’última setmana, al 25% (una cinquantena) se’ls ha demanat informació complementària per garantir que puguin residir legalment a l’espai Schengen. El ministre va deixar clar que el fet que es requereixi aquest complement no implica que no puguin treballar, i va aclarir que “pot ser que o bé no el tinguin, o bé no tinguessin constància que se’ls demanaria”. En aquest sentit, va remarcar que “encara és d’hora per saber quanta gent no presentarà aquest document i, per tant, no obtindrà una autorització favorable, però tenim marge i capacitat per complir la temporada d’hivern”. Tot i així, Casal va admetre que “segurament alguns d’aquest 25% no podran aportar la documentació”, però va matisar que no seran xifres com el 50% del total, tal com havia alertat la Unió Hotelera.

El ministre també va recordar que una seixantena de persones van presentar la sol·licitud abans del canvi de reglament, i que, en aquests casos, no se’ls requerirà documentació addicional, ja que van tramitar la seva entrada amb la legislació vigent en aquell moment.

Pel que fa a les negociacions sobre el sistema Entry/Exit, Casal va assenyalar que continuen en el mateix punt que la setmana passada. “Segueixen els contactes diplomàtics i esperem que amb Europa puguin concloure a final d’any. Després, podrem començar les negociacions bilaterals amb Espanya i França”, va indicar.

No hi haurà cues

Casal va celebrar les declaracions de l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Carles Pérez-Desoy, al Diari que va assegurar que l’entrada en vigor de l’Entry/Exit, prevista per al 2 de febrer, no afectarà la temporada d’hivern i que els controls a la frontera continuaran com fins ara, de manera aleatòria. En aquest sentit, Casal va afirmar que la problemàtica amb Espanya “queda resolta” en aquest aspecte.

TEMOR GENERALITZAT ENTRE ELS HOTELERS DE NO PODER COMPLETAR LES PLANTILLES

La Unió Hotelera va celebrar dimarts una assemblea d’associats per abordar l’impacte de la modificació reglamentària en la temporada d’hivern. Com ja havia avançat el president de la patronal hotelera, Jordi París, l’estimació que es fa és que aproximadament un 50% dels temporers “que venen habitualment” es perdin pels nous requisits. Òbviament, l’afectació és variable i depèn de la quantitat de personal de temporada que necessita cada establiment per funcionar, però la preocupació és “el sentiment comú”, va corroborar París, perquè es tracta d’una limitació que no s’esperava a les portes de l’arrencada de la temporada. Una campanya que, a més, compta amb previsions més optimistes que les d’altres anys per aquestes dates perquè la demanda de reserves així ho constata. París va afegir que les dificultats per trobar la mà d’obra per completar la plantilla s’agreugen amb l’obertura de nous establiments i que una altra derivada és que Immigració està filant molt prim per avaluar que cada expedient compleixi els requisits i, en conseqüència, els processos de contractació s’alenteixen. Així que tot plegat “es viu amb incertesa i preocupació”, va insistir París, i alguns amb el desig que encara sigui viable una sortida negociada amb Espanya que permeti posar en quarantena el nou requisit.
