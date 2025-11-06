FEDA
Esgotada l'electricitat d'origen renovable produïda a Andorra
Les noves demandes es cobriran gràcies als contractes garantits d’electricitat importada de França i Espanya
L’electricitat d’origen 100% renovable generada a Andorra —coneguda com a Llum Verda— es va exhaurir el 29 d’octubre, assolint un nou rècord de demanda. Tot i l’augment de producció respecte a l’any anterior, gràcies a una major disponibilitat d’aigua, els darrers kWh disponibles s’han adjudicat una setmana abans que el 2024. En total, s’han distribuït 87,7 GWh d’energia hidroelèctrica i 1,3 GWh de fotovoltaica, provinents de la central de FEDA i del parc de Grau Roig. Malgrat l’exhauriment de la producció nacional, FEDA manté la disponibilitat de 249 GWh d’energia renovable importada, amb garanties d’origen, per a noves adhesions.
Un total de 180 empreses i entitats ja han apostat pel segell Llum Verda, superant àmpliament les 100 del maig del 2024. Entre aquestes hi ha el Consell General, el Govern d'Andorra, la Universitat d’Andorra o Ràdio i Televisió d’Andorra, així com pràcticament totes les grans empreses del país. També destaca l’aposta dels Jocs dels Petits Estats Andorra 2025, que van ser els més sostenibles de la història.