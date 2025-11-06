SALUTA
El canvi climàtic, el nou “perill” dels pacients amb problemes respiratoris
L’augment de partícules en suspensió pot ser un factor que compliqui casos crònics
El vestíbul del Consell General va acollir ahir la taula rodona sobre canvi climàtic i salut. L’anomenada “emergència silenciosa” pels experts que van ser presents pot esdevenir un “perill per als pacients amb afeccions respiratòries cròniques” o amb “descompensacions greus”, segons va confirmar Cristina Royo, doctora i investigadora del SAAS. “Tot i que és difícil, amb un estudi, relacionar l’augment de la contaminació amb un augment de la mortalitat”, va assegurar que un increment de les partícules en suspensió pot suposar un perill afegit per a certs tipus de pacients. Les característiques geogràfiques del Principat, pròpies d’un país de muntanya, “afavoreixen la presència de fenòmens com les inversions tèrmiques, que poden provocar un augment de la contaminació atmosfèrica a les valls, on es concentra la major part de la població”, segons Royo.
La doctora va explicar que el SAAS està duent a terme diversos estudis relacionats amb la qualitat de l’aire i la salut en els quals s’analitza la relació entre els contaminants atmosfèrics, els factors meteorològics i els ingressos hospitalaris per descompensacions respiratòries. L’objectiu és entendre si els períodes de contaminació puntual poden incrementar les urgències o hospitalitzacions de pacients amb malalties com ara bronquitis o pneumònies.
Pel que fa a les condicions del país, Laura Trapero, investigadora d’AR+I, va assegurar que “Andorra gaudeix d’una bona qualitat de l’aire en general, però les inversions tèrmiques i els fenòmens extrems, cada cop més freqüents a causa del canvi climàtic, poden concentrar contaminants a les zones urbanes i afectar la salut de la població, especialment la més vulnerable”.
Tot i que aquests episodis no es poden evitar, es poden mitigar els seus efectes. Segons Trapero, mesures com pacificar els espais urbans o informar la població en dies de més risc podrien ajudar a reduir les emissions.