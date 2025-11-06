JUSTÍCIA
La Batllia envia una nova comissió rogatòria per investigar Rajoy
La batlle instructora de la Batllia número 2 d’Andorra ha enviat una nova comissió rogatòria a la justícia espanyola per comunicar formalment a Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro i Jorge Fernández Díaz que estan sent investigats pel cas BPA.
La causa parteix d’una querella del 2020 que els acusa d’haver pressionat les autoritats andorranes per obtenir informació bancària de líders independentistes, en el marc de l’operació Catalunya. La comissió rogatòria enviada ara a Madrid respon als requeriments de concreció que va imposar l’Audiència Provincial de la capital espanyola el 2024, quan va rebutjar la tramesa anterior.