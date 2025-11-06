Presentació
Andorra Turisme preveu arribar a les 12 milions de pernoctacions durant la temporada d'hivern
L'objectiu també és augmentar el temps d'estada dels turistes
Andorra Turisme i el Govern preveuen arribar a les 12 milions de pernoctacions durant la temporada d'hivern, presentada aquest matí a Encamp. El concepte centrar de la campanya és Elevar-se que té com a objectiu oferir una millor oferta global, augmentar el temps d'estada dels turistes al Principat i mantenir uns bons nivells d'oferta turística. "No només mirem els 12 milions, sinó també la part qualitativa. Aquesta adaptació que podem tenir com a Andorra Turisme i com a societat de crear esdeveniments diferents, exclusius, i que realment valgui la pena", ha assegurat el director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku.
Les expectatives de Govern són optimistes amb un increment de més de 140% en 10 anys, de presència de turistes internacionals de més enllà d'Espanya i França, com els Estats Units, Canadà, Regne Unit i el públic llatinoamericà i europeu.
El concepte Elevar-se busca apropar-se més al turisme prèmium tot i que segons Betim Budzaku, "el concepte prèmium l'explorem principalment amb l'Andorra Select, però tampoc podem substituir el turisme de tota la vida per aquest".