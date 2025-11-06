Presentació

Andorra Turisme preveu arribar a les 12 milions de pernoctacions durant la temporada d'hivern

L'objectiu també és augmentar el temps d'estada dels turistes

El director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, durant la presentació de la temporada.ANA

Encamp

Andorra Turisme i el Govern preveuen arribar a les 12 milions de pernoctacions durant la temporada d'hivern, presentada aquest matí a Encamp. El concepte centrar de la campanya és Elevar-se que té com a objectiu oferir una millor oferta global, augmentar el temps d'estada dels turistes al Principat i mantenir uns bons nivells d'oferta turística. "No només mirem els 12 milions, sinó també la part qualitativa. Aquesta adaptació que podem tenir com a Andorra Turisme i com a societat de crear esdeveniments diferents, exclusius, i que realment valgui la pena", ha assegurat el director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku

Les expectatives de Govern són optimistes amb un increment de més de 140% en 10 anys, de presència de turistes internacionals de més enllà d'Espanya i França, com els Estats Units, Canadà, Regne Unit i el públic llatinoamericà i europeu.

El concepte Elevar-se busca apropar-se més al turisme prèmium tot i que segons Betim Budzaku, "el concepte prèmium l'explorem principalment amb l'Andorra Select, però tampoc podem substituir el turisme de tota la vida per aquest".

