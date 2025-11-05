POLÍTICA
SDP avisa que la “condescendència” d’Espanya caducarà a l’abril
Bartumeu diu que s’ha de deixar la dependència actual de mà d’obra precària
L’excap de Govern i actual membre de l’executiva de Progressistes-SDP, Jaume Bartumeu, va alertar ahir que la temporada d’hivern que tot just comença serà “la darrera” en què Espanya aplicarà certa permissivitat amb l’arribada de treballadors temporers en situació irregular. Segons va advertir, el nou reglament europeu d’entrades i sortides de l’espai Schengen “s’aplicarà sí o sí el mes d’abril”, i marcarà un abans i un després en les condicions de frontera per a molts empleats estacionals.
“Durant aquesta temporada, la policia espanyola ha rebut instruccions per tenir la mateixa mirada condescendent que fins ara”, va explicar. No obstant això, va avisar que aquestes directrius tenen data de caducitat. “Això ja està decidit, no admet discussió, i no servirà de res que ara els nostres diplomàtics vagin a renegociar el que no van saber defensar quan tocava”, va afirmar en to crític.
Bartumeu va exposar que la carta enviada pel ministre Marlaska a l’octubre “demostra que la secretaria d’Estat de Relacions amb Europa no ha estat tan eficaç com la ciutadania tenia dret a esperar”. Segons ell, aquesta situació posa en evidència una mancança estructural de la política exterior andorrana, que va qualificar d’“eficàcia discutible”.
“La bombolla especulativa té una tendència natural a esclatar”
Davant aquest escenari, Bartumeu va concloure que la patronal haurà d’assumir que el model de mà d’obra barata està tocat de mort. “Fer treballar amb mà d’obra poc qualificada i, per tant, amb un cost més baix, comença a ser història. I això no serà per voluntat política pròpia, sinó per inducció externa”, va remarcar. Per a ell, caldrà repensar completament l’esquema econòmic, no tan sols des del punt de vista dels fluxos laborals, sinó també tenint en compte la capacitat de sostenir el creixement demogràfic. “Aquesta vall no pot acollir cent mil habitants sense desequilibris socials i ambientals greus”, va advertir.
“Darrere dels números hi ha escoles, hospitals i la qualitat de vida dels andorrans”
L'endeutament
La compareixença va girar entorn del deute públic, un tema que Progressistes considera “fonamental” i que, segons van denunciar, està sent ignorat pel Govern. Bartumeu va carregar contra la proposta de situar-lo al 25% del PIB l’any 2046, presentada per DA i CC. “Ens sembla una mesura absolutament desarrelada de la realitat”, va etzibar. “Dir-li a la ciutadania que això ja ho arreglarem d’aquí a vint anys és una irresponsabilitat.”
El dirigent va lamentar que el Govern s’entesti a aplicar les regles de Maastricht de manera acrítica i va qüestionar que es prengui com a referència l’indicador de deute sobre PIB sense avaluar si el deute es destina a inversió productiva o a despesa corrent. “No tenim ni banc central ni una capacitat sòlida de recaptació fiscal. Ens estem endeutant amb diners de fora i això ens fa vulnerables”, va dir.
També va denunciar que el superàvit anunciat pel ministre de Finances “és un miratge basat en una execució d’inversions que no arriba ni al 60% del pressupost”. En la mateixa línia, va qüestionar la fiabilitat de les previsions d’ingressos per al 2026, que va atribuir a l’actual bombolla immobiliària. “La bombolla especulativa té una tendència natural a esclatar”, va avisar.
El president del partit, Josep Roig, va obrir la roda de premsa recordant que “darrere dels números hi ha escoles, hospitals i la qualitat de vida dels andorrans”, i va criticar “la retòrica buida del ministre Lladós i del president de DA, Jordi Jordana”.
Finalment, Bartumeu va demanar un pacte polític transversal per posar sobre la taula un pla d’amortització a deu anys.