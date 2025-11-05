Salut
Salut i Educació forma 800 alumnes en prevenció del consum de tabac
El programa també busca proporcionar eines per afrontar situacions de risc i promoure hàbits de vida saludables
En el marc del Pla nacional contra les drogodependències (PNCD), els ministeris de Salut i d’Educació, en col·laboració amb el SAAS, han posat en marxa un nou taller de prevenció del consum de tabac i altres productes amb nicotina adreçat a formar 800 alumnes de primer de segona ensenyança dels tres sistemes educatius durant un any. L’objectiu és incidir en l’abstinència entre els joves de 11 i 12 anys i reforçar la capacitat crítica davant substàncies addictives com el tabac, els cigarrets electrònics o l’snus blanc.
El programa també busca proporcionar als estudiants eines i competències per afrontar situacions de risc i promoure hàbits de vida saludables. Una peça clau en el desplegament del taller són els Tècnics Especialitzats en l’Àmbit de l’Educació Social (TEAES), formats específicament en prevenció de drogodependències per garantir una aplicació eficaç i adaptada als centres educatius.