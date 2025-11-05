JUSTÍCIA
Rossell lamenta les elevades incompatibilitats als tribunals
El president del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria Rossell, va recordar ahir la importància d’una reforma legislativa. Va assegurar que és un canvi que necessita la justícia per garantir un millor funcionament i per combatre les creixents incompatibilitats. Una vegada més, va tornar a insistir en la problemàtica que l’andorranització del sistema implica. “Està bé que hi hagi andorrans a l’administració i la justícia, però això no ho hem de fer mai en detriment del bon funcionament de la justícia”, va dir.
Tot això ho va manifestar al Consell General després de celebrar-se l’acte de jurament de l’exbatlle Cristina Bea, que ahir mateix va entrar al Consell Superior de la Justícia en representació del Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat.